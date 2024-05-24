VINTAGE ヴィンテージシルバー925 オニキスリング/ジュエリー

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アメリカで買い付けたオニキスシルバーリングです。多少の褪色・小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ18号程度素材・年代等は不明です。（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）ちょうど良い大きさのオニキスシルバーリングです。この機会にいかがでしょうか？※指にはめている画像はあくまで着用例です。販売商品はリング1つのみです。※オニキスと記載しておりますが、何の石が使われているかは不明です。