純プラチナ　喜平　トリプル　12面　50cm 50g 証明書付き　美品

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商品詳細
純プラチナ喜平トリプル12面50cm50gキヘイ12面トリプル十二面造幣局検定マークPt1000ネックレス純PtPt999造幣局品位検定マーク20201026ki-pt999-12-50cm-50g証明書付き アプレ【シリーズ】純プラチナ喜平トリプル12面50cm50gキヘイ12面トリプル十二面造幣局検定マーク【留め具】中留、ダブルストッパー【素材】Pt1000プラチナ【刻印】純PtPt999造幣局品位検定マーク【重さ】50g(51g以上確定)【付属品】品質証明書、ジュエリーケース【サイズ】全長：50cmチェーン幅：5.2mm、チェーン厚み：2.2mm留め具：横幅：8.3mm、厚み：2.7mm※中古品の為ご理解ある方のみご購入下さい。#プラチナ #純プラチナ #100%#ネックレス
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