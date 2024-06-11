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DECADE パイソン 蛇革長財布
商品番号 H92864423661
商品名

DECADE パイソン 蛇革長財布
ブランド名 ディケイド
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革外側=蛇革内側=牛革財布形···長財布柄・デザイン···蛇側、エキゾチックレザーカラー···ホワイト2年程使用しました。定期的にエキゾチックレザー用のクリームも付けてメンテナンスしていました。色は変わりましたが、いい意味合いで味が出てると思います。最高の思い出をありがとう！今後、大切に使用して頂ける方に使ってもらいたいと思いますので購入お願いします。使い古しにはなりますがエキゾチックレザー用のメンテナンスクリームと防水スプレーもお付けします。こちらのスプレーだけでも、お値段しますのでお得にはなると思います。定価25000円程で購入しました。
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