ホスト　黒服　バーテンさん　スタンドカラーベスト白ボタンパンツサービス

カラー···ブルー季節感···春、夏2019.3月ガルニエ春物ニューコンテンポラリースタンドカラーベスト付ジャケットベストです。シルクが入った明るいネイビーにブルーストライプが知的でセンスが良いです。正規店購入後洋服屋さんにて白ボタン袖、胸ボタンホールをブルーでカスタマイズしております。画像1.2枚目はガルニエの商品紹介引用です。生地毛48%絹52%定価68200円です。素人採寸ジャケット着丈約72cm腕丈約58cm身幅約40cmベスト着丈53.5cmあくまでもジャケットベストのみの販売ですが、パンツに関してはサービス品とご理解下さい。尻から脇、太もも裏が変色してますので画像10枚目参照下さい参考までウエスト平置き約37cm股下約73cmもも約27cm裾約16.5cmダブル4cmホック止め膝下から絞ったカスタマイズ済。長期保管、発送の際の折シワ、クリーニングビニール袋、タグを付けたままお送り致します。夜のお仕事の方などにはお勧めです。パンツ以外には変色ありませんので返品等の申し出には対応致しかねます。金額面踏まえてご了承の程宜しくお願い致します。



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