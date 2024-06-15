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新品【特価セール】vacua　財布
商品番号 T37625365914
商品名

新品【特価セール】vacua　財布
ブランド名 ヴァキュア
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用の長財布です。8,640円で購入しました。箱などの付属品も全て揃っています。1回も使用せず保管しておりました。素材外側:スペインレザー（牛床革）/内側:マイクロファイバー仕様札入れ×2、フリーポケット×4、カードポケット×20、小銭入れ×1サイズ本体:約W11.5×H21×D3.6cm/ストラップ:約H21×W1.3cm重量約370gカラー...ブラック柄・デザイン...チェック・長財布(小銭入れあり)ストラップは取り外し可能となっており用途によって使い分けることが出来ます。今までにないカタチでメイン収納が2層に分かれており機能性抜群！ファスナー部分を開くと小銭入れと札入れがあります。小銭入れはL字ファスナー式でマチがあり大きく開きますので取り出しやすい設計になっております。カードホルダーも魅力的！カードは左右合わせて12枚収納でき、中身が見やすく取り出しも非常に楽に出来ます。
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