マーベルレジェンド　アイアンパトリオット　フィギュア

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マーベルレジェンド アイアンパトリオットのフィギュアです。手や足など動かせます！かなりギリギリの値段にしていますので、値下げはなしでお願い致します‼️部品の欠品はないと思います。画像にて確認お願い致します。かなり昔に買ったものですが、飾っていたので状態もいいです。神経質な方のご購入はお控え下さい。