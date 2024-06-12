2.5x18mm 両耳 ハンドメイド 925 フープピアス(301サイズ)

★2.5x18mm両耳ハンドメイド925フープピアス(301サイズ)【質問、購入前にプロフィールを一読下さい。コメント無しで購入OKです。】(RAMPAGE川村壱馬さん、登坂広臣さん、KingGnu常田大希さん着用サイズは別に出品している4x23mm(701)サイズになります。松田翔太さんは501サイズです。ゴールドはありません。)★シルバーデザイナーが１つ１つsilver925をロウ付け(溶接)して磨いて作ってます。20年のキャリアがあります。もちろん新品です。リングはありません。★匿名配送のメルカリ便、ネコポスで送ります。お届けまでに2,3日掛かる事があります。(発送後は宛先の変更は出来ません)箱無し。きんちゃくをお付けします。★プラス400円で宅急便コンパクトに変更出来ます。時間指定が出来て手渡しになります。コメント下さい。★【サイズ】外径約18mm(1円が約20mm) 太さ約2.5mm 重さ片方約2g(1円が1g)キャッチ込みポスト(針)太さ0.9mm(19ゲージ)(301サイズ)★川村壱馬さん、KingGnuの常田大希さん着用は別に出品している4x23mm(701)サイズになります《ハンドメイドで多少の誤差あります》《神経質な方はご購入お控え下さい》************************★ハンドメイドでかなり手間が掛かっているので値下げはしていません。#シルバー925#フープピアス#シンプル#キャリアリング#careering#PLACEBO#川村壱馬#KingGnu#常田大希両耳¥9,000 片耳¥5,000(左耳2コ、右用1コのセット¥12,000も出品できます。)



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