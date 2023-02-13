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- 正規品 関西漁業協同組合 丸新 ホロライブ 宝鐘マリン 抱き枕カバー
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商品詳細
サークル正規品、中古です。タペストリー代わりに飾っていましたが、抱き枕としては使用しておりません。また、画鋲やテープ止めなど生地が傷むようなことはしていません。生地：アクアプレミアネコポスで発送する予定です。宅急便コンパクトをご希望の場合は+200円で承ります。ご購入前にご連絡ください。申し訳ございませんが、こちらの商品はお値引き交渉不可とさせて頂きます。
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