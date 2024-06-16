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ビンテージ！STERLING SILVER 喜平チェーン シルバー ブレスレット
商品番号 O37622239067
商品名

ビンテージ！STERLING SILVER 喜平チェーン シルバー ブレスレット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズONE。実寸、●全長20センチ。●幅0.7センチ。●適応〜19センチ。STERLINGSILVER喜平チェーンシルバーブレスレットです。留め具のところに「STERLING」の刻印あります。定番人気の喜平デザイン、細幅なので着けやすく重ね着けにもオススメです。コンディションも良く、シルバーならではの多少の黒ずみ、くすみはありますが、ピカピカの物より敢えてこれくらいの物の方が雰囲気があって着けやすいかと思います。キレイな商品ですが、あくまでビンテージ品、中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。STERLINGスターリングステアリングSILVERシルバー925喜平チェーンブレスレットヴィンテージビンテージアンティークジュエリーアクセサリーユーロフレンチフランスイタリアイギリスドイツアメリカアメカジ古着カジュアルキレイめデザインデザイナーズ
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