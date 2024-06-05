USA製 1940年代 ヴィンテージ　IDブレスレット

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商品詳細
USA製1940年代ヴィンテージWW2当時物US.ARMY米軍ネームタグIDスターリングシルバー製無骨ミリタリーブレスレットアメリカ軍size19.4cm◆あくまで中古という事をご理解頂き、神経質な方は購入をお控え下さい。◆ご購入前に、掲載の画像を良くご確認して頂き、商品のご購入を宜しくお願い致します。
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