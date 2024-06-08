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富士グローブ　EX-233 Lサイズ 作業用革手袋10セット　新品未使用
商品番号 D79191583242
商品名

富士グローブ　EX-233 Lサイズ 作業用革手袋10セット　新品未使用
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

富士グローブ　EX-233Lサイズ作業用革手袋10セット　新品未使用品です。豚皮使用で柔らかくとても作業しやすいです。購入よろしくお願いします。即購入OK！！　バラ売り不可、値引き不可。
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