良品◎ Ferragamo フェラガモ 馬柄 キーホルダー 本革 黒

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商品詳細
SalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモキーホルダー本革xシルク付属品:無し30年以上前の品物です。本革使用のキーホルダーです。中央はネクタイ生地と同じ馬柄のシルク生地です。傷スレはございますが、ヴィンテージ品にしては状態は良い方だと思います♪---------------------------------------できるだけ分かりやすい状態説明や、写真を心がけておりますが、細かなスレ・傷の見落としがある場合がございます。細部まで気になる方は、ご遠慮ください。発送は主に月曜～木曜日に行っております。
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