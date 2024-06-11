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良品◎ Ferragamo フェラガモ 馬柄 キーホルダー 本革 黒
商品番号 G87252920621
商品名

良品◎ Ferragamo フェラガモ 馬柄 キーホルダー 本革 黒
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SalvatoreFerragamoサルバトーレフェラガモキーホルダー本革xシルク付属品:無し30年以上前の品物です。本革使用のキーホルダーです。中央はネクタイ生地と同じ馬柄のシルク生地です。傷スレはございますが、ヴィンテージ品にしては状態は良い方だと思います♪---------------------------------------できるだけ分かりやすい状態説明や、写真を心がけておりますが、細かなスレ・傷の見落としがある場合がございます。細部まで気になる方は、ご遠慮ください。発送は主に月曜～木曜日に行っております。
http://narcologia.ru/goods/reflector353564.html
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