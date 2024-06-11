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カステルバジャック アーチ コインケース 074611 ネイビー
商品番号 I93497858251
商品名

カステルバジャック アーチ コインケース 074611 ネイビー
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 2,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：アーチコインケース商品コード：074611サイズ：幅10.2cm×高さ7cm×マチ2.3cm色：ネイビー品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：後ろ面にパス収納×１メイン収納×２内側にキーリング×１商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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