指輪 メンズ シンプル レディース リング タングステン指輪

「優れたタングステン指輪」カット面が滑らかで角度をかえてみると輝いて見えます。加工がとても丁寧で指の付け根に触れても気になりません。タングステンなので、キズがつきにくくて、錆びないです。金属特有の冷たさは無く、冬の季節の使用は良いです。シンプルで着用しやすいデザイン、派手過ぎず、地味過ぎない、ユニセックスにお楽しみいただけます。「タングステンリング指輪シルバー銀色指輪幅6mmタングステン比重：金とほぼ同じ、硬度：ダイヤモンドに匹敵、タングステンは耐久性に優れ、傷がつきにくいため、いつまでもその高度な輝きを失いません。「使用場面」結婚式、誕生日、母の日、披露宴、成人式、プロポーズ、エンゲージ、結婚式お呼ばれ、普段使い、春夏秋冬、オールシーズン、ホワイトデー、バレンタインデー、クリスマスなど多くの場面で活躍する。大切な方へのプレゼントとしてにも大変おすすめです。もちろん、自分にも最高のご褒美となります。



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