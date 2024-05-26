新品★アルマーニエクスチェンジ★メンズ★小銭入れ付きラウンド長財布★特価品

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【商品の説明】1975年にジョルジオ・アルマーニにより設立されたファッションブランド。ジオ・アルマーニ」のほか、複数の姉妹ブランド、化粧品、リゾート、高級レストランなど多彩な事業を展開し、「アルマーニ」と総称される。メインブランドの「ジョルジオ・アルマーニ」（GA）、セカンドラインの「エンポリオ・アルマーニ」（EA）の2つが柱。他にも、エンポリオ・アルマーニのスポーツライン「EA7」、アルマーニ版ファストファッション「A/XARMANIEXCHANGE」を展開する。ブランド、メーカー：新品・アルマーニエクスチェンジ【ARMANIEXCHANGE】メンズ・小銭入れ付きラウンド長財布・ラウンド長財布・紺・958055・特価品・送料込/AX-08型番：958055カラー：ネイビー/アルマーニエクスチェンジロゴ入りサイズ：縦約11.5cm横約20cmまち約2cm素材合成皮革（裏地：ポリエステル）仕様・開閉：ファスナー式・内側：札入れ×1、ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×8、オープンポケット×3【商品の状態】付属品 純正絞り袋付き使用状況：新品※箱無しの為に特価品です。参考価格26000円注意事項：箱なし発送とさせて頂きます。※納得して頂ける方のみご購入願います。ご不明な点がございましたらご質問ください。