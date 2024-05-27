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NIKE COURT VISION LO NN 26.5cm
商品番号 X81031565424
商品名

NIKE COURT VISION LO NN 26.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】ナイキコートビジョンローNN26.5cmになります。【商品説明】80年代の定番バスケットボールスタイルを大事にしながら、現代のゲームのスピード感も取り入れたいプレーヤーにぴったりのシューズ。張りのあるアッパーとステッチを施したオーバーレイは、クラシックなバスケットボールのフックショットスタイルをイメージしたデザイン。きわめて心地よいローカットの履き口はすっきりしたスタイルで快適さをキープし、スピード感ある今のバスケットボールに対応。【サイズ】26.5cm【品番】DH2987-100【状態】両かかとに色移りがございます。両足の内側に傷がございます。若干の使用感がございます。⭐︎フォロー割引⭐︎フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。●2,000円以上→200円引き●5,000円以上→300円引き●7,000円以上→400円引き●10,000円以上→500円引き同サイズをお求めの方へ★↓↓↓#SSS_265その他色んなスニーカーも揃えております。AIRFORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIRMAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。CONVERSE(コンバース)newbalance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)！！などなどトレンド商品もございます。王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です！メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒！サイズも様々！管理番号#L06254イ0724
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