アメリカで買い付けたのですが、イタリア製のシルバーナローIDブレスレットになります。全体的に多少の小傷がございますが、状態は良好です。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約19㎝（手首周り16㎝程度でちょうど良いゆとりがある程度）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）珍しいイタリア製のVINTAGEIDブレスレットです。この機会にいかがでしょうか⁇



イタリア製 ヴィンテージ シルバー925ナロー IDプレートチェーンブレスレット



訳あり イタリア製 ヴィンテージ シルバー925ナロー IDプレート ...



イタリア製 ヴィンテージ シルバー925ナロー IDプレートチェーンブレスレット



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