goro's 上金＋上金金縄TQ フェザーネックレス

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商品詳細
goro'sネックレスRINKAN、DELTAoneなどで単品購入し、自分で組みました。・上金タタキメタル付き特大フェザー・上金金縄TQ・細角チェーン・金付きメディスンホイール・メディスンホイール・イーグルフック・SVビーズ６個・鹿紐になります。かなりお金をかけてて一生物にするつもりでしたが、諸事情により資金調達のためなくなく出品させていただきます。急ぎではないため、過度な値下げ交渉はお断りさせていただきます。代わりに大切にしていただけますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit157886.html
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