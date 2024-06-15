ラストクロップス　コードバン　タング

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ラストクロップス タングホーウィンシェルコードバン スタンプ仕様カラーはNo.4になります値下げ交渉可大幅な値下げはできませんがお気持ち程度の値下げはいたしますのでご検討ください●付属品：箱、お手入れ用のクロスをおつけします。●その他、注意事項：多少の傷がございますが、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。