US企業　ヴィンテージキャップ　80's 90's

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商品詳細
■US企業 ヴィンテージキャップ【カラー】ピンク 赤系 ブルー 青【サイズ】フリー(スナップバック)◎内側に書き込みあり。その他に目立ったシミや汚れ、ダメージは見当たりません。●深めの被りで形も良いです♪americanvintageold80s90struckerトラッカーアメリカンアメカジ古着希少貴重レア
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