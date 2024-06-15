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US企業　ヴィンテージキャップ　80's 90's
商品番号 F17030897080
商品名

US企業　ヴィンテージキャップ　80's 90's
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■US企業　ヴィンテージキャップ【カラー】ピンク　赤系　ブルー　青【サイズ】フリー(スナップバック)◎内側に書き込みあり。その他に目立ったシミや汚れ、ダメージは見当たりません。●深めの被りで形も良いです♪americanvintageold80s90struckerトラッカーアメリカンアメカジ古着希少貴重レア
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