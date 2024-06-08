キーリング　キーホルダー　キー　鍵　ナスカン　メンズ　レディース

キーリング キーホルダー鍵 キー ナスカン ユーペイ YouPayシルバーカラー購入後、ほとんど使用なく保管。自宅保管に十分にご理解くださいませ。お写真2枚目まではイメージで掲載しております。作りがとてもしっかりしておりますので永く使っていただけるかと思います。自由に取り外しして好きなようにカスタムを楽しんでいただけるかと思います。デニム、ジーンズなどのパンツに引っ掛けていただいても、カバンなどにアクセサリーにつけていただいても良いかと思います。普通郵便での発送を予定しております。



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