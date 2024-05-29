【特大サイズ】メキシコ買付品　ビンテージゴールドリング

2月にメキシコのグァナフォトで買付ましたサイズが大きいので、ご確認お願いしますシンプルな服から派手な服まで何でも合いますカラー：ゴールドサイズ：26号他に欲しい写真などありましたらご質問ください※未使用ですが、海外での買付品です。新品ではないので、ご理解のある方のみご購入お願い致します。



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