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ロエベ　バケハ　58cm 希少サイズ　永瀬廉くん愛用
商品番号 A11800832685
商品名

ロエベ　バケハ　58cm 希少サイズ　永瀬廉くん愛用
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年6月自身にて新品購入しました。カラーは1番人気のブラックアナグラム柄でとても可愛い帽子になります。サイズは貴重な58cm付属品は写真の物が全てになります。着用回数数回の綺麗な商品になります。すり替え防止の為返品交換はお断りさせて頂きます。#キンプリ#永瀬廉
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