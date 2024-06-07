ロエベ　バケハ　58cm 希少サイズ　永瀬廉くん愛用

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2022年6月自身にて新品購入しました。カラーは1番人気のブラックアナグラム柄でとても可愛い帽子になります。サイズは貴重な58cm付属品は写真の物が全てになります。着用回数数回の綺麗な商品になります。すり替え防止の為返品交換はお断りさせて頂きます。#キンプリ#永瀬廉