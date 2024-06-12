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【エンダー沖縄】A\u0026W メッシュロゴキャップ　ブラウン正規品【新品】
商品番号 W16480634561
商品名

【エンダー沖縄】A\u0026W メッシュロゴキャップ　ブラウン正規品【新品】
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！商品はA\u0026W沖縄の「メッシュロゴキャップ」のブラウン、新品未使用品になります。こちらの商品はオンラインショップではすでに売り切れで、現地でもなかなか手に入りにくい商品となっています！商品は宅急便コンパクトにて発送するため、5枚目写真のようにキャップ上部分を少し圧縮して発送いたします。若干の型崩れがある場合がございますがご了承下さい。使用する分には問題ないかと思います！・ゆうパケットポストとの違い宅急便コンパクトは「ゆうパケットポスト」より厚さが1cmほど厚いため、ゆうパケットポストほど型崩れはしにくいかと思います。宅急便コンパクトのは沖縄から発送の場合は、到着日までに3日から4日程度ですが、「ゆうパケットポスト」の場合は到着までに1週間以上かかってしまいます！なるべく早めに商品が到着してほしいかたには「宅急便コンパクト」がおすすめ！商品の梱包については水濡れ防止処理を行い、発送します。よろしくお願いします！【発送方法】宅急便コンパクト【カラー】ブラウン【サイズ】タグ表記：sizeフリー56〜59cm【素材】本体：綿100%メッシュ部分：ポリエステル100%#エンダー#エンダー沖縄カラー...ブラウン
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