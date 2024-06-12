vans ネイビー×オレンジ

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商品詳細
数年前にグアムで新品で購入しました。ネイビーとネオンオレンジのカラーに一目惚れしましたが、数回使用し、保管しておりました。写真では見えづらいですが左のタグの部分が薄く汚れています。(１０枚目)ソール部分正面に黒いスレがあります。使用したものですので、ご理解のある方にご購入いただけたらと思います。
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