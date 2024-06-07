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¨BARACUTA.G9.ORIGINAL HARRINGTON JACKET
商品番号 C37080244234
商品名

¨BARACUTA.G9.ORIGINAL HARRINGTON JACKET
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Brand.Designer/BARACUTAModel/G9.ORIGINALHARRINGTONJACKETMADEINENGLANDColor/DarkNavySize/size:36.S相当（身幅50cm、着丈63cm、裄丈83cm）、若干相違ご容赦ください。Quality/画像ご参照ください。Condition/着用は少なくザッと５回ほど。細かなダメージもなく、とても良いコンディションです。Other/ご不明な点、確認したい画像等ありましたら、お気軽にコメントくださいませ。
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