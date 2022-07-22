【K18WG / D1.00ct】指輪 リング シック モード モダン

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ご覧いただきありがとうございます。実家の整理をしていたら出てきました。以前母が使用していた指輪です。もう使用しないそうなので、出品致します。▪️商品：指輪▪️金質：K18WG▪️素材：ダイヤモンド1.00ct▪️サイズ：12号▪️重量：2.4g▪️状態：細かい傷があります。写真でのご確認お願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願い致します。mk79