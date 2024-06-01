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【新品未使用】ジェラピケ 福袋 2023 メンズ ルームウェア 上下
商品番号 X31987483250
商品名

【新品未使用】ジェラピケ 福袋 2023 メンズ ルームウェア 上下
ブランド名 ジェラートピケオム
特別価格 税込 3,070 円
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商品詳細

gelatopiqueHOMMEジェラートピケオム【Men'sSIZE】オンラインストア限定GELATOPIQUEHOMMEHAPPYBAG2023GRY/Fグレー●半袖カットソー●ロングパンツ計2点------肌触りがいいので春夏だけでなく、重ね着必須な秋冬のインナーとしてもいいと思います^^------防水しメルカリ便にて発送予定未開封のままサイズに収まるように折り畳む、圧縮する等してコンパクトにさせて頂きます。難しいようであれば、開封し畳み直し、新しい袋にてご用意させて頂きます。アパレル経験等ない素人が畳み梱包致しますので、その際の折れジワ等ご容赦ください。ご理解の上、ご購入頂きますようお願い致します。予告せずらくらく便に変更する場合もございます。その旨ご了承くださいませ。------自宅素人保管なので、完璧に綺麗な品をお求めの方はご遠慮ください。その他ご不明点ございましたら、お気軽にご質問・ご相談くださいませ。※喫煙者・猫と同居しております。※お手数ですがプロフィールにお目通し頂けますと幸いです。
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