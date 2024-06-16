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PORTER ポーター 小物入れ 小銭入れ 二重リング付き カラーブラック
商品番号 Y67981355864
商品名

PORTER ポーター 小物入れ 小銭入れ 二重リング付き カラーブラック
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,778 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターPORTER小物入れ小銭入れ二重リング付きカラーブラックは、ビジネスやトラベルシーンで使いやすい小物シリーズ、シンプルなデザインで、シーンや年齢を問わずお使いいただけます。ポーターPORTER吉田カバンブランドならではの高い品質・丈夫さがあり、上品さを感じさせるカジュアルシックなデザインでビジネスシーンでもピッタリです。いろいろなフィールドやタウンユースなどのシーンをお楽しみください。☆送料無料　匿名配送☆二重リング#おまたせしません#PoloポロポーターPORTER小物入れ●カラー···ブラック　素材：ポリエステル　二重リング●サイズ：タテ約11cm　ヨコ約15cｍ素人採寸になります、誤差などございましたらご容赦ください。●状態未使用に近い。写真など、確認ください。発送は圧縮したり、ゆうゆうメルカリ便などを使用する場合がございます。33#おまたせしません#Ｃｏｌｕコロ#ワニ刺繍#ＴＴ半袖シャツ#ＴＴｔシャツ#Ｐｏｌｏポロ
http://narcologia.ru/goods/Sydney349849.html
http://narcologia.ru/goods/competitive93381.html
http://narcologia.ru/goods/approximate94020.html
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