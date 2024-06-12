【未使用級】プラダ　PRADA 財布　お札入れ　三角ロゴ　ナイロン　ブラック

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⚫︎アイテムプラダ PRADA財布 お札入れ ウォレット三角ロゴ 三角プレート ナイロン ブラック 美品 未使用級⚫︎サイズ縦 17cm横 9cmマチ 1cm平置き実寸素人採寸のため、ご了承ください。⚫︎状態最近購入しましたが、思っていたイメージと異なったため、使用していません。とても綺麗な状態なので、問題なくお使いいただけます！即購入OKです！梱包は簡易的なもので発送します。何かご質問がありましたら、お気軽にコメントください。