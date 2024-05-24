フォロー割済　NEWERA MoMA 9twenty キャップ　ニューエラ

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フォロー割フォローしてコメントで知らせるだけで今よりお安くご購入いただけます。詳しくはプロフィールをご覧ください。もちろん即購入も大歓迎です◎【商品説明】MoMA×NEWERAのコラボキャップです。基本的に売り切れが続いている人気アイテムです。封筒に入れて発送いたします。■サイズ タグ表記 実寸着丈身幅肩幅袖丈ウエスト股上股下※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。■状態シール小傷あり※古着ですので汚れや傷など見落としがある場合もございます。神経質な方のご購入はお控えくださいませ。NIKEadidasPUMAreebokBEAMSSHIPStomorrowlandトミーヒルフィガーステューシーシュプリームポロカーハートcarharttディッキーズTHENORTHFACEDICKIESpatagoniaパタゴニアノースフェイスアディダスナイキゆるだぼオーバーサイズビッグシルエットふるじょ古着女子古着男子菅田将暉常田大希高円寺下北沢アメリカ村堀江中崎町80s90s古着コーデvintageヴィンテージY2K