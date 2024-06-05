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オロビアンコ　Ｌ字ファスナー財布
商品番号 F25677560271
商品名

オロビアンコ　Ｌ字ファスナー財布
ブランド名 オロビアンコ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OrobiancoオロビアンコL字ウォレットL字ファスナー財布フリマで購入致しましたが自分には合わなかった為出品します。カード、お金を入れて一度だけ使用致しました。その他質問等ありましたらよろしくお願い致します。素材···本革カラー···ブラック
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