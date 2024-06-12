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ROYAL ORDER リング
商品番号 A18700468641
商品名

ROYAL ORDER リング
ブランド名 ロイヤルオーダー
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

材質···シルバーサイズ…15ミリちゃんとしたサイズが分からずすいません。内側にくすみが出ています。
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