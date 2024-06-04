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LOEWE　ネックレス　ゴールド　皮
商品番号 T70063558708
商品名

LOEWE　ネックレス　ゴールド　皮
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私の母が、博多駅前の百貨店で購入したものを譲り受けたものです。※レディース用かメンズ用かは分かりません長さが短いので、首周りのアクセントによいかと思います。●サイズ長さ45cm●素材海蛇の皮
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