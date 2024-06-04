LOEWE　ネックレス　ゴールド　皮

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商品詳細
私の母が、博多駅前の百貨店で購入したものを譲り受けたものです。※レディース用かメンズ用かは分かりません長さが短いので、首周りのアクセントによいかと思います。●サイズ長さ45cm●素材海蛇の皮
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