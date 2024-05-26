I-35 ニューエラ ニューヨーク・ヤンキースピンク ストライプ キャップ744

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I-35ニューエラニューヨーク・ヤンキースピンクストライプキャップ744★レアなニューエラも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage【重要事項】出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で、発送させて頂きたいと思います。梱包状態に関しましても画像を載せておりますので、必ずご確認下さいませ。また、曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンで発送しますので、購入前にメッセージお願い致します。NewEraのVintageライクなフォルムのNYヤンキースCap。今風の洗練されたテイストの中にVintageライクな風合い、ディテールを持ったこのCapは、通常のモノよりも上品さも感じます。今季らしいピンクとホワイトのストライプに、スモールロゴのバランスが絶妙です!男女共に楽しめるCapです。状態は、使用感は少なくとてもキレイなのですが、アジャスターに薄ら黄ばみがあります。サイズは、アジャスタブルなので調節可能。#ref2020vintage#newera#ニューエラ#cap#キャップ#ny#ヤンキース#ストライプ#ピンク#トレンド