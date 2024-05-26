美品PS4 本体CUH-2000Aプレイステーション4このまま遊べるセット

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商品詳細
PS4本体CUH-2000A電源ケーブルコントローラーHDMIケーブルUSBケーブル型番CUH-2000A動作確認済 不具合無 元箱少し破れ補修有中古品ですので使用に伴う多少の小傷や擦れ等はございます。ご理解いただける方よろしくお願いします。美品PS4本体CUH-2000Aプレイステーション4SONYこのまま遊べるセット
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