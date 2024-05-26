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美品PS4 本体CUH-2000Aプレイステーション4このまま遊べるセット
商品番号 O13312548221
商品名

美品PS4 本体CUH-2000Aプレイステーション4このまま遊べるセット
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 6,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4本体CUH-2000A電源ケーブルコントローラーHDMIケーブルUSBケーブル型番CUH-2000A動作確認済　不具合無　元箱少し破れ補修有中古品ですので使用に伴う多少の小傷や擦れ等はございます。ご理解いただける方よろしくお願いします。美品PS4本体CUH-2000Aプレイステーション4SONYこのまま遊べるセット
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