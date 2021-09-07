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MFゴースト 1〜12巻セット
商品番号 O37167310023
商品名

MFゴースト 1〜12巻セット
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「MFゴースト」の1巻から12巻まで、計12冊のセット商品です。#しげの_秀一#本#コミック／コミック1-10巻は全て初版です。目立った傷はありません。経年なりですが、美本だと思います。バラ売り、値引きはいたしません。ご了承ください。
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