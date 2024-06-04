【初版コンプリート】ピープルアメリカ　人物アメリカ史　全8巻　集英社

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♦︎人物アメリカ史 ピープルアメリカ 全8巻 集英社 です1、自由の新天地民主の国アメリカ誕生！2、大西部の時代 西へ！荒野を幌馬車隊は行く！3、横断鉄道の時代 石油王。鉄鋼王。ビッグビジネスが誕生する！4、摩天楼の時代 世界一のアメリカへのスタート！5、カポネの時代 繁栄と狂乱の1920年代6、大戦の時代 巨大な軍事経済旅館で世界のチャンピオンに！7、ケネディの時代 若き大統領の夢にアメリカは燃えた。8、激動の現代 繁栄か破滅か！苦悩する巨人自宅本箱からの出品です、古い本になりますので、スレ、シミ、ヤケ等ありますが、書き込み、切り抜き、落丁はありません喫煙者はいませんし、ペットは飼っておりません古本、自宅保管品等ご理解ください細かい事を気にされる神経質な方の購入はご遠慮ください簡易包装、リサイクル資材を再活用しておりますお取り置きはいたしかねます【価格交渉はいたしかねます】【即購入OK】よろしくお願いします