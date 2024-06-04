NINTENDO SWITCH HAD-S-KABA

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo■NintendoSwitch本体■NintendoSwitchドック■Joy-Con(L)ネオンブルー/(R)ネオンレッド■Joy-Conストラップ（ブラック）■Joy-Conグリップ■NintendoSwitchACアダプター■ハイスピードHDMIケーブル■セーフティーガイド2022年9月に新品で購入し、1ヶ月ほど使用しました。本体にはフィルムは貼っていませんが、基本的にディスプレイに繋いで使用していました。箱に若干傷があります。上記ご了承の上で検討をお願いします。初期化済みです。