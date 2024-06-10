ＰＳ３　ファイナルファンタジーXⅢ-2

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商品詳細
プレイステーション３ 箱つきファイルファンタジーのライトニングエディション バージョン２３２０ＧＢ４を買ってから３はたまにDVD見るくらいしか使ってなかったので、勿体ないのでＦＦファンの方に売ります。箱もキレイに残っていて、もしもの時も安心です。箱があると無いとじゃ全然違いますからね。画像のコントローラーやケーブルが付いてます。普通に使ってましたが、あればレンズの掃除くらいしたほうがいいかなと思います。ボケてますが裏のシールはCECH3000Bです。よろしくお願いします。#ファイルファンタジー#ＦＦ#セラ#ノエル#箱有り
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