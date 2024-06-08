美品　PS3 龍が如く5 EMBLEM EDITION 250GB

プレイステーション3龍が如く5限定版 EmblemEditionの出品です。付属品本体電源ケーブルUSBケーブルAVケーブルコントローラー説明書類（未開封）タオルソフトコントローラーに貼るシールUSBメモリは欠品しております。写真に映る物で全てです。動作確認済み。初期化済みです。値下げ不可本体は細かいキズはありますが目立ったキズや汚れはなく中古品としては綺麗だと思います。箱に一部破れあり（写真10枚目参照）中古品ですので現状でのお渡しとなることをご了承ください。



PlayStation 3 250GB 龍が如く5 EMBLEM EDITION



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