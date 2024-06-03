ZO-3 (RED)　超美品　フェルナンデス　ゾーサン

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FERNANDESZO-3レッドフェルナンデスアンプスピーカー内蔵ギター専用ソフトケース付属※1993年12月に購入後、半年も触らずケースに入れていたギターです。【動作確認内容】・電池を入れて、音出し出来ました。・演奏時も引っかかり無く、使用出来ました。・ネックも反り無しと思います。・内蔵アンプ動作確認しました。・フレット残量、ほぼ新品の状態。 一部のフレットに錆が少しあります。※頂き物で、美品かつ、内蔵アンプの音が出ることも確認しましたが、中古品で古い物になりますので、各部の劣化やサビ等があることをご理解下さい。中古品にご理解ある方のご購入をお願いします。・ギター本体（状態や詳細は画像でご確認お願い致します。・ソフトケース（純正）・保証書（当時の物ですので、無意味ですが、どこで買ったかの証明にはなります。）ストレス発散や、パーティーに！アコギ代わりの練習にもいかがですか？音楽好きな皆様、宜しくお願い致します。#FERNANDES#フェルナンデス#ぞーさん#アンプ内蔵#ミニギターZO-3#ZO_3