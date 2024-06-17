バナナフィッシュ　シリーズ　全巻　セット　イヴの眠り　夜叉　コミックス　文庫

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商品詳細
bananafish全巻 セットアナザーストーリー付き全12巻夜叉 yasha￼全6巻イブの眠り 全3巻絶版レアコンディション特にバナナフィッシュの6.7巻の本体側面に経年によるシミ、多くの巻の側面に日焼け、夜叉の2巻の背表紙に部分的な色あせがあります。表面に通常使用、長期保管による中古感がありますが、全巻、本体ページ内は特に問題なく通読に支障はありません。バラ売りは不可になりますm(__)m
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