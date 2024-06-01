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花より男子 花男 流星花園 F4 海外版 ドラマ完全版 LiveDVD MV
商品番号 J25169701760
商品名

花より男子 花男 流星花園 F4 海外版 ドラマ完全版 LiveDVD MV
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 14,095 円
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商品詳細

流星花園花より男子コンプリート版Vol.1〜10vol.1〜5は特典ディスク付きの豪華2枚組音声:オリジナル中国語、日本語吹替字幕:日本語字幕※こちらは15年程前に状態の良いレンタル落ちを購入しました擦り傷等ありますが再生に問題はありません流星花園花より男子IIJapanEdition7枚組音声:オリジナル中国語、日本語吹替字幕:日本語字幕予約購入し大切に保管していましたパッケージに擦り傷はありますが再生に問題はありませんF4PRECIOUSf4BESTMUSICVIDEOS日本語字幕予約購入し家や車など持ち運びし視聴しましたパッケージに傷は目立ちますが再生に問題ありません流星花園F4musicpartyconcertポスター付き日本語字幕こちらは中古品を購入しましたパッケージに傷等ありますが再生に問題ありません15年以上大切に保管していたものです。少し出品に迷いがある為大幅なお値引きは考えておりません幼少の頃から花より男子の大ファンで、漫画や日本ドラマももちろん見ましたが、私は断然！流星花園一択です！♡F4にどハマりする事間違いないと思います♡花男ファンの方、いかがですかᙏ̤̫͚？☑︎レンタル落ちや中古品購入を含みますので美品をお求めの方、神経質な方はお控え下さい☑︎ATM決済の方は必ずお支払い日をご連絡下さい即購入OKです☆おまとめでとってもお買い得です！♡ライブDVDミュージックビデオMVPVアイドル台湾アイドル台湾花より男子牧野つくし道明寺司花沢類ジェリーイェンヴィックチョウヴァネスウーケンチュウF4恋愛ドラマアジアドラマDVD大量販売DVD大量まとめ売り
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