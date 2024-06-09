Marshall マーシャル　STOCKWELL 2　スピーカー　ワイヤレス

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MarshallのStockwellの第2世代です。中古極美品になりますが、箱に少し凹みがあります。▼カラーBLACK\u0026BRASS(ブラック＆ブラス)▼以下公式よりStockwellIIはわずか重量1.4kg。小型ながらパンチのあるサウンドを鳴らします。ステレオフォニック、マルチディレクションサウンドにより屋内、野外問わず音楽に没頭できます。Blumleinステレオサウンド構造により屋内、屋外どこにいても音楽に没頭できるよう全方位にサウンドを届けます。マイクにインスパイアされた金属グリルとアイコニックなMarshallスクリプトロゴを採用、ギターにインスパイアされたハンドストラップは持ち運びを簡単にします。スピーカーのトップパネルには低音、高音および音量調節ノブがあり、自分好みのサウンドに調節が可能です。形式アクティブスピーカー/バスレフ型通信方式Bluetooth®5.0対応コーデックSBCパワー・アンプウーファー用10WD級アンプx1、ツィーター用5WD級アンプx2再生周波数帯域60Hz-20,000Hz連続再生時間約20時間フル充電時間5時間ワイヤレスレンジ約10m防水機能IPX4入力電圧5~12V,3AUSB-C最大音圧レベル80dBSPL@1m入力端子3.5mmステレオミニプラグ重量約1.38kgサイズW161xH180xD70mm付属品USBType-C充電ケーブル(約1.2m)Bluetoothバージョン···Bluetooth5.0最大再生時間···10時間～30時間未満