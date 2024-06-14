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ファミコン　スーパーマリオブラザーズ3 新品未使用　美品
商品番号 A44358636176
商品名

ファミコン　スーパーマリオブラザーズ3 新品未使用　美品
ブランド名 Avital
特別価格 税込 24,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションとして自宅保管しておりました。私が購入してからは開封はしておりませんが、購入前に中身の検品の為に開封された可能性は御座いますので、開封か未開封かは不明とさせて頂きます。色褪せ、キズ、スレなどほとんど無くとして綺麗な状態かと思います。画像の９枚目と10枚目に多少の小さな打痕の跡が見受けられますので、全体の状態も踏まえて画像でご確認下さい。こちらでは開封は一切しておりませんので動作確認等もしておりませんのでご了承下さい。上記、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。
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