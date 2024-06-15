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TXT sweet HMV ラキドロ　コンプ 5枚セット コンプリート トレカ
商品番号 T96102772312
商品名

TXT sweet HMV ラキドロ　コンプ 5枚セット コンプリート トレカ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,807 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TXTTOMORROWXTOGETHER日本2NDアルバムトゥバSWEETsweetフォトカードラキドロ　特典トレカ新品未使用品になります。開封後、スリーブに入れて保管しております。折れ、水濡れ防止の上、らくらくメルカリ便にて発送予定です。海外製品なので、初期キズやズレ等、ご了承の上、ご購入ください。トレカの特性上返品、交換は出来ませんので、了承上購入よろしくお願いします。即購入大歓迎です。TOMORROWXTOGETHERTXTtxtトウバスビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイタワレコラッキードロータワーレコード
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