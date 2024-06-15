洋書「LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE」

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商品詳細
洋書 英語版 ペーパーバック初版本9冊「LITTLEHOUSEONTHEPRAIRIE」LauraIngallsWilder著テレビドラマ「大草原の小さな家」の原作本９冊。NBCテレビが1974年に放送を開始する前の1971年に、ニューヨークのHarperTrophyBookから出版されたペーパーバック本の初版本です。放送の評判が高かったので、1975年頃に購入しました。当時の定価は1冊1ドル50セント、9冊目だけは同年出版ですが第4刷なので95セントです。古いものなので、多少褪色があります。
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