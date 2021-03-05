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ジャズレコード
商品番号 U43483494117
商品名

ジャズレコード
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 8,199 円
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商品詳細

ヒューバートロウズ(春の祭典)完全限定盤。クラッシックのジャズ化としては最も成功した一昨。ビューバートロウズを一躍大スターにのおしあげた名盤。
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