分野別苦手克服問題集 図形　記憶　言語　まとめて

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小学校受験分野別苦手克服問題集言語図形記憶❶「分野別苦手克服問題集言語編」定価:￥2200❷「分野別苦手克服問題集図形編」定価:￥2200❸「分野別苦手克服問題集記憶編」定価:￥2200合格レベルの実力を身に付ける全40問収録。すぐに使える「プリント式」問題ごとの解説と学習法を収録した「学習のポイント」、「家庭学習ガイド」「合格のためのアドバイス付き」ニチガクのこの問題集は、親も勉強になりました。指導のポイントなども書いてあるので子供がつまづいた所など、正しく指導できて苦手克服に役立ちました。ニチガクは有名小学校の過去問も販売している出版社なので、内容もきちんとしていて良かったと思います。受験終わりましたのでおまけ色々お付けします。#ばっちりくん #こぐま会 #理英会 #問題集 回転図形 重ね図形 折り紙 四方観察 お話記憶 しりとり 語彙力 構成ジャック青山学院初等部小野学園小学校開智小学校カリタス小学校川村小学校暁星小学校国立学園小学校慶應義塾幼稚舎晃華学園小学校昭和女子大学付属昭和小学校白百合学園小学校聖学院小学校精華小学校成蹊小学校成城学園初等学校聖心女子学院初等科聖ドミニコ学園小学校玉川学園小学校田園調布雙葉小学校桐蔭学園小学校東京女学館小学校東京都市大学付属小学校東京農業大学稲花小学校東洋英和女学院小学部雙葉小学校星野学園小学校目黒星美学園小学校保護者面接対策#お受験お受験#小学校受験小学校受験#ニチガクニチガク#日本学習図書日本学習図書#こぐま会こぐま会#ジャック幼児教育研究所#伸芽会伸芽会#ジャック#メリーランドメリーランド#JACJAC#わかぎり21#本